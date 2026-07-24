Sismo de magnitud 5.0 sacude las costas de Puerto Rico y República Dominicana

CIUDAD MCY.- Un temblor de magnitud 5.0 sacudió el Caribe, con incidencia en los territorios de Puerto Rico y la República Dominicana. Según los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro del fenómeno sísmico se situó a 53 kilómetros al noroeste de Aguadilla, en Puerto Rico.

El movimiento se sintió en distintas zonas de ambas naciones. Hasta el momento, los organismos oficiales de los países afectados no han reportado daños materiales significativos ni personas lesionadas.

Vale acotar que el pasado 14 de julio un sismo de 4.5 se registró en el territorio dominicano con epicentro al noreste del país, a 6,8 kilómetros al sureste de la ciudad turística de Las Terrenas.

FUENTES : SERVICIOS GEOLOGICOS DE EE UU

FOTO : CORTESÍA