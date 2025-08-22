Perú y Colombia restablecen relaciones diplomáticas tras años de tensión

CIUDAD MCY.- Luego de tres años de tensión, Perú y Colombia se alistan para restablecer sus relaciones diplomáticas, así lo informó el canciller peruano, Elmer Schialer, durante su presentación en el Congreso de la República, en Lima.

«Ambos países estamos próximos a la entrada en funciones de nuestros embajadores, tras un extenso período en el cual nuestro nivel de representación bilateral se ha mantenido a nivel de encargado de negocios (…). Ambos países, además, hemos cumplido con otorgar oportunamente los respectivos beneplácitos a los embajadores designados», dijo.

Este jueves Schialer participó en Bogotá en una reunión de cancilleres de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), en el marco de la V Cumbre de Presidentes de los Países Amazónicos. Allí tendrá una reunión informal con su par colombiana, Yolanda Villavicencio.

Schialer acudió al pleno, junto al ministro de Defensa, Walter Astudillo, para abordar los incidentes generados desde el 5 de agosto pasado, cuando el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó al Gobierno peruano de copar «un territorio que es de Colombia».

En el centro del ‘impasse’ está Santa Rosa, un espacio surgido en la isla Chinería, que al ser peruana, en Lima defienden que forma parte de su territorio. Colombia, en cambio, esgrime que su soberanía no se ha establecido de forma bilateral con base en tratados suscritos entre las partes.

Fuente: RT