Ataque a helicóptero policial deja ocho fallecidos y ocho heridos en Colombia

CIUDAD MCY.- Un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado en la subregión de Amalfi, departamento de Antioquia, en Colombia, mientras trasladaba personal destinado a labores de erradicación de cultivos de hoja de coca; el hecho dejó ocho agentes fallecidos y otros ocho heridos, así lo confirmó el presidente Gustavo Petro, quien atribuyó la acción al frente 36 del Estado Mayor Central (EMC), disidencias de las FARC.

A través de sus redes sociales, el mandatario informó: “Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi”. Las autoridades investigan el uso de un dron armado con explosivos como posible mecanismo del ataque, en una zona donde operan diversos grupos armados ilegales.

El director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, repudió el atentado y anunció el despliegue de refuerzos en la región. Inicialmente se consideró al Clan del Golfo como responsable, dada su presencia en la zona, pero posteriormente se confirmó la autoría del EMC. Triana Beltrán aseguró que continúan en operativas para atender la situación.

El ataque se produjo en medio de operaciones contra el narcotráfico en Antioquia, donde la resistencia de grupos armados ha dificultado las labores de erradicación. El uso de drones con explosivos se ha convertido en una táctica frecuente entre estas organizaciones, que buscan mantener el control territorial frente al avance de las fuerzas estatales.

Por lo tanto, el Gobierno colombiano evalúa medidas tras el ataque para fortalecer la seguridad en Antioquia; la red hospitalaria de la región se activó para atender a los heridos y las autoridades investigan los detalles del suceso para esclarecer responsabilidades.

