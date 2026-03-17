Petro denuncia bombardeo en territorio colombiano, posiblemente de Ecuador

CIUDAD MCY.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció anoche un posible bombardeo por parte de Ecuador en el lado colombiano de la frontera, donde operan grupos de narcotraficantes, y advirtió que espera los resultados de una investigación para evitar “ir a una guerra”.

El mandatario izquierdista, que sostiene una disputa comercial con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, aseguró que su gobierno tiene pruebas de un ataque con una “bomba” lanzada desde un avión cerca de la línea limítrofe.

“Han aparecido bombas. Una bomba. Bombas tiradas de avión. Se van a investigar bien los modos, en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha. Pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados”, afirmó el mandatario durante el consejo de ministros televisado.

Petro agregó que solicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que actúe ante este supuesto bombardeo. “Pedí que llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra”, agregó sin precisar la fecha en la que hizo esa demanda.

El mandatario colombiano no precisó cuándo sucedió el supuesto ataque, que es investigado para “tomar las decisiones”.

Colombia y Ecuador se hallan en una guerra comercial desde febrero, cuando Noboa impuso aranceles a su vecino al reprochar a Petro por supuestamente no hacer suficientes esfuerzos para combatir el narcotráfico en la frontera.

Petro respondió con la misma medida y, pese a diferentes esfuerzos diplomáticos, la crisis se mantiene.

Las fuerzas ecuatorianas iniciaron el domingo una ofensiva antinarco de dos semanas con apoyo de Estados Unidos.

Noboa es muy cercano a Washington y su país forma parte del llamado Escudo de las Américas, una alianza de 17 países del continente creada recientemente para enfrentar amenazas de seguridad.

FUENTE: LA JORNADA

FOTO: CORTESÍA