Sismo de 6.0 sacude el oriente de Cuba en pleno apagón nacional

CIUDAD MCY.- Cuba sufrió la madrugada de este martes un terremoto de magnitud 6, percibido en las provincias de Guantánamo y de Santiago de Cuba, que coincidió con un apagón que dejó sin corriente eléctrica a más de nueve millones de personas.

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas cubano (CENAIS) informó de un temblor con epicentro en el mar, perceptible a las 12:28 a.m. hora local, «a una profundidad de 20 kilómetros, con una magnitud de 6,0 y situado 37 kilómetros al sureste de Imías, provincia de Guantánamo».

El boletín de CENAIS señala que el temblor se sintió también, además de en Guantánamo, en la provincia de Santiago de Cuba.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, reporta dos temblores, uno de magnitud 5,8 a las 12:27 a.m., a 11,6 km de profundidad, y otro de magnitud 4,7 unos 16 minutos después, a 10 km.

El movimiento sísmico coincidió con una falla en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba, cuyas causas aún se investigan, que dejó este lunes a más de nueve millones de personas sin corriente en el sexto apagón nacional en un año y medio en Cuba.

Antes de esta nueva «desconexión total» la situación ya era crítica en la isla, con apagones de unas 15 horas diarias en La Habana y periodos continuos sin corriente de hasta dos días en las provincias.

La actividad económica está casi totalmente paralizada y el descontento social va en aumento: en los últimos días se han sucedido las protestas en distintas ciudades del país, al menos una de las cuales acabó de forma violenta y con detenciones.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE. UU. que está paralizando la economía por completo y disparando el malestar social.

La situación estructural del Sistema Eléctrico Nacional es crítica por las frecuentes averías en las obsoletas centrales termoeléctricas del país, pero también porque el Gobierno cubano no dispone de suficientes divisas para importar combustible para los motores de generación que requieren diésel o fuel oil.

FUENTE: EL TIEMPO

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