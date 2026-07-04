Petrolera Shell donará $5 millones en asistencia humanitaria para Venezuela

CIUDAD MCY.- «Ante las urgentes necesidades humanitarias, Shell ha comprometido cinco millones de dólares para apoyar las labores de respuesta y recuperación de Venezuela», así se dió a conocer en un comunicado publicado en la página web oficial de la petrolera estadounidense.

La contribución se canalizará a través del Programa Mundial de Alimentos y organizaciones humanitarias locales. Los fondos se destinarán a áreas críticas como la asistencia alimentaria de emergencia, el acceso a suministros esenciales y el apoyo inmediato a las comunidades más vulnerables.

«Nuestros pensamientos están con las familias y comunidades que han sufrido pérdidas y han sido afectadas, incluidos nuestros empleados, contratistas y socios en el país, así como con los equipos de emergencia que continúan trabajando incansablemente en las zonas impactadas», se declaró en un comunicado.

«Estamos profundamente consternados por el impacto de estos terremotos en el pueblo venezolano», afirmó el presidente de Shell Venezuela, Adam Lowmass. Por ende, el ejecutivo empresarial reiteró que su prioridad es apoyar a las personas afectadas, y colaborar con organizaciones humanitarias para brindar ayuda urgente a las zonas más impactadas.

FUENTE : SHELL

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