Türkiye envía ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos

CIUDAD MCY.- El gobierno de Türkiye concretó la entrega de equipos de búsqueda y rescate, suministros de emergencia y alimentos a Venezuela para enfrentar las consecuencias de los recientes terremotos, así lo reseñó Prensa Latina.

El ministro turco de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, confirmó el envío de la asistencia mediante la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA) y precisó que las autoridades venezolanas se encargarán de la distribución en las zonas perjudicadas.

Mediante una publicación en la red social turca Ins Social, el ministro anunció que Ankara mantendrá el respaldo en los próximos días. El siguiente envío incluirá materiales para refugios y artículos de primera necesidad.

El titular subrayó que la ayuda humanitaria de Türkiye trasciende las situaciones de desastre y reafirmó la intención de sostener la cooperación bilateral en otros ámbitos necesarios. También depositó su confianza en la capacidad del pueblo venezolano para recuperarse de los estragos del doble terremoto.

El doble sismo ocurrió el 24 de junio, con magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter. Las labores de búsqueda y rescate se mantienen activas. Según un cálculo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, difundido el 26 de junio, los daños materiales directos sumaron aproximadamente seis mil 700 millones de dólares.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA