Plan de bancarización beneficia a familias afectadas por los sismos en Mariño

Con la apertura de la cuenta bancaria, las familias afectadas tendrán la oportunidad de acceder a los créditos, para costear proyectos de rehabilitación de vivienda

CIUDAD MCY.-En un encuentro marcado por la solidaridad, la resiliencia y el respaldo institucional, el Teatro Ateneo de Turmero (TAT) sirvió como sede para el inicio del proceso de bancarización dirigido a las familias damnificadas por el doble sismo registrado el pasado 24 de junio.

​La actividad enmarcada en el Plan Venezuela Renacez contó con la presencia de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán Venott, quienes acompañaron a los vecinos en esta jornada orientada a facilitar la asignación de los recursos económicos aprobados por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez.

Esta alianza entre el Banco Digital de los Trabajadores (BDT) y el Gobierno Bolivariana de Aragua, a través de la Oficina para la atención de los Vecinos y Vecinas, beneficia a los condominios registrados de la entidad.

En esta jornada la comunidad inician los protocolos necesarios para abrir sus cuentas bancarias, para la asignación de recursos probados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

La mandataria regional resaltó que los recursos asignados están destinados a financiar las reparaciones estructurales y rehabilitaciones necesarias en los edificios e infraestructuras residenciales que resultaron damnificados tras el movimiento telúrico.

Finalmente durante la asamblea en el municipio Santiago Mariño, las autoridades locales destacaron que la apertura de cuentas bancarias agilizará la transferencia directa del apoyo económico a los comités de vecinos organizados, permitiendo el inicio inmediato de las obras prioritarias de restauración.

REINA BETANCOJURT | CIUDAD MCY

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