Bomberos de Aragua atendieron emergencias por lluvias sin daños materiales

El organismo desplegó labores de tala y despeje de vías tras la caída de árboles en Cagua y La Victoria, municipios Sucre y José Félix Ribas respectivamente

‎CIUDAD MCY.-‎El Cuerpo de Bomberos del estado Aragua, junto al Sistema Integral de Gestión de Riesgos, se mantuvo en alerta permanente y desplegado durante las 24 horas en las zonas de mayor vulnerabilidad de la entidad, para el resguardo de la población ante las precipitaciones por el paso de la onda tropical número 38.

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‎Las mismas caídas de árboles en distintos tramos viales, sin registrar daños materiales ni pérdidas humanas, por lo que las autoridades de prevención actuaron con rapidez ante las obstrucciones reportadas en varios municipios.

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‎El comandante del Cuerpo de Bomberos del estado Aragua, Pedro Olivo, explicó que los equipos multidisciplinarios mantuvieron la presencia y vigilancia en zonas vulnerables.

«Solo tuvimos caídas de árboles de cierta magnitud, que obstruyeron el tráfico, sin embargo nuestro sistema de gestión de riesgos atendió el llamado inmediatamente a hacer las podas correspondientes».

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‎Las cuadrillas efectuaron maniobras especiales durante la noche para liberar el paso vehicular, específicamente en la carretera Cagua-La Villa, a la altura de Bella Vista, y el sector Los Alivios del municipio José Félix Ribas.

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‎Ante la temporada de lluvias, los organismos de prevención y seguridad ciudadana realizan un estricto monitoreo a los causes y áreas críticas del territorio aragüeño, garantizar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad meteorológica.

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THAIMARA ORTIZ

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