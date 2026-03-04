Plan de Mantenimiento Vial avanza en Ribas

En el casco central de La Victoria se están realizando las labores de bacheo con el objetivo de reparar los baches en el pavimento

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio José Félix Ribas, Juan Carlos Sánchez, supervisó los trabajos de asfaltado que se desarrollan en el casco central de la jurisdicción enmarcados al Plan de Mantenimiento Vial.

Desde la avenida Victoria, el mandatario municipal constató los avances en la colocación de bacheo con el objetivo de reparar los baches que están en el pavimento.

Es importante mencionar que estas labores de bacheo se continuarán realizando en las principales avenidas del centro de La Victoria, para garantizar un tránsito eficiente.

La información fue dada a conocer a través de una publicación en la red social Instagram que realizó @alcaldiaribaslv, en la que se mencionó que se han colocado aproximadamente 20 toneladas de asfalto.

La importante obra que se efectúa en Ribas, permitirá que los conductores cuenten con vías seguras y óptimas para el correcto desplazamiento vehicular.

Estos trabajos se enmarcan al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), en 2T Ciudades Humanas para el Buen Vivir, orientada por el presidente constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y respaldada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA