17 féminas del Pao de Zárate esterilizadas por el Mes de la Mujer

CIUDAD MCY.- Un total de 17 mujeres de la parroquia Pao de Zárate fueron esterilizadas durante una jornada especial realizada en el Hospital José María Benítez de La Victoria, la cual fue organizada en conjunto por la Secretaria General de la Cuarta Transformación del estado Aragua y del Municipio Ribas en el inicio del mes de la mujer en la entidad ribense.

Las beneficiadas fueron captadas semanas atrás durante la jornada social desarrollada en la mencionada parroquia, cumpliendo con las políticas de atención y protección emanadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y que, en Aragua, en este caso en el municipio Ribas la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Juan Carlos Sánchez, impulsan en protección del pueblo.

Dalila Aponte, coordinadora municipal del Plan Parto Humanizado, y miembro de la Secretaria General de la Cuarta Transformación en el ayuntamiento ribense, informó que la jornada de esterilización se realizó dentro de la programación a desarrollarse en el municipio durante el mes de la mujer.

“Todo un éxito la jornada de atención a las pacientes esterilizadas, quiero agradecer igualmente a la autoridad única de salud en Aragua, Yosmary Lombano, a la autoridad única de la mujer, Gipsy Colmenares, y a la secretaría de la cuarta transformación en Ribas, Gleyde Sánchez”, puntualizó la titular del plan Parto Humanizado en Ribas.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS