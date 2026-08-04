Plan de Vialidad mejora transitabilidad de usuarios de Sucre

Durante una supervisión el alcalde de la jurisdicción, Wilson Coy, supervisó de primera mano los trabajos viales, que se ejecutan en la calle Comercio, específicamente en el tramo comprendido entre la avenida Pichincha y la carretera nacional Cagua-La Villa.

CIUDAD MCY.- Teniendo como enfoque principal elevar la calidad de vida de los ciudadanos, consolidar el desarrollo de ciudades modernas, urbanas y ecológicas, avanza con éxito los trabajos de asfaltado en la calle Comercio, específicamente en el tramo comprendido entre la avenida Pichincha y la carretera nacional Cagua-La Villa, del municipio Sucre.

En la importante arteria vial, se colocaron 122 toneladas de asfalto, una inversión que forma parte del Plan de Vialidad y Asfaltado 2026, que busca devolver la transitabilidad y seguridad a los conductores y peatones que a diario transitan por la zona.

Siguiendo las orientaciones de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, el alcalde de la jurisdicción, Wilson Coy, supervisó de primera mano los trabajos viales.

En la zona, las cuadrillas municipales utilizarán la maquinaria adecuada para efectuar la escarificación, logrando así el total éxito de los trabajos que garantizará una vialidad en óptimas condiciones.

Durante la inspección directa a los trabajos el burgomaestre, menciono el alcance la rehabilitación.

‘’ Estamos colocando 122 toneladas de asfalto, de las cuales 61 son de carpeta base, mientras que las otras 61 son de carpeta de rodamiento’’ expresó Coy.

El mandatario municipal también, agradeció al gobierno nacional por estas acciones.

“Estamos realizando trabajos gracias a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el ministro del Poder Popular para el Transporte, Francisco Garcés y con el apoyo de nuestra gobernadora Joana Sánchez”, concluyó.

Finalmente, cabe resaltar que estas acciones forman parte del plan de la transformación vial, que ejecuta el Gobierno Bolivariano de Aragua, y no solo responde necesidades inmediatas de movilidad y seguridad, sino que también proyecta un modelo de desarrollo urbano sostenible, donde cada obra consolida el derecho a la ciudad y al bienestar de los aragüeños.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA ALCALDIA DE SUCRE