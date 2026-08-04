Fundaragua desplegó operativo de saneamiento en diversos puntos del municipio Girardot

El Gobierno Bolivariano de Aragua ha consolidado un modelo de gestión pública centrado en el bienestar colectivo y la modernización urbana

CIUDAD MCY.- En el marco de una estrategia de gobernanza territorial y respuesta inmediata a las demandas de los ciudadanos, el Gobierno Bolivariano de Aragua, liderado por la gobernadora Joana Sánchez, a través de la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), en articulación perfecta con el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, desplegó un operativo de saneamiento e infraestructura en puntos críticos del municipio Girardot.

El despliegue operativo alcanzó momentos de alta efectividad técnica en el sector Lomas de Sinaí, perteneciente a la comunidad 13 de Enero del municipio Girardot, en esta zona, la maquinaria pesada del estado irrumpió para transformar el entorno con una retroexcavadora que ejecutó el levantamiento de restos de poda, troncos gruesos y vegetación seca acumulada.

En paralelo, adelantándose a los embates de la temporada de lluvias, el equipo gubernamental abordó con precisión quirúrgica la limpieza del canal ubicado en el sector Guasimal.

En este cauce estratégico, maquinaria pesada removió toneladas de sedimentos y desechos vegetales, asegurando un torrente fluido y previniendo eficazmente anegaciones en las áreas residenciales adyacentes.

​El trabajo articulado entre el gobierno regional, las carteras ministeriales y las bases populares, reafirma el compromiso ineludible de construir territorios seguros, limpios y profundamente humanos para todo el pueblo aragüeño.

Esta dinámica de trabajo no solo representa la efectividad de las instituciones, sino también la materialización de los lineamientos dictados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, junto a la Gobernadora Joana Sánchez y el secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, bajo los vértices de la Segunda Transformación (2T).

REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESIA