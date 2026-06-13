Plan «Fogón de la Aragüeñidad» atendió a más de 200 cocineras del CNAE en Revenga

CIUDAD MCY .- Un total de 219 cocineras de la patria pertenecientes al CNAE fueron atendidas a través del programa «El Fogón de la Aragüeñidad», una iniciativa impulsada por la gobernadora Joana Sánchez que cuenta con el firme respaldo del Ejecutivo Nacional y que en el municipio Revenga se ejecuta junto al Gobierno Municipal.

La jornada médico-asistencial se desplegó en los espacios del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) del sector Las Rosas de El Consejo, concentrando a las trabajadoras de las diversas instituciones educativas que hacen vida en las comunas José Rafael Revenga, Paula Correa y Alto Tuy.

Durante el desarrollo de la actividad, Georgette Ramos, autoridad de salud en la jurisdicción, señaló que con este plan se logró brindar atención médica oportuna y protección social directa al personal que garantiza la alimentación en las escuelas de la patria.

El operativo incluyó consultas de medicina general, medicina interna, geriatría, fisiatría, oftalmología, odontología, ginecología, gastroenterología y ecografías, complementadas con servicios de vacunación, pesquisas generales, atención priorizada a personas con discapacidad y la entrega inmediata de medicamentos esenciales.

Como parte del balance de la jornada, las propias protagonistas manifestaron su satisfacción ante el despliegue; tal es el caso de Elisa Blanco, cocinera de la patria de la Unidad Educativa Francisco Jaramillo, quien calificó la jornada como un rotundo éxito al explicar que la modalidad les permite chequearse en múltiples especialidades médicas en un solo día y de forma centralizada.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

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