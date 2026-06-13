Más de 4 mil árboles fueron plantados en el parque nacional “Henri Pittier”

En un trabajo articulado entre el Ministerio de Ecosocialismo y el Gobierno Regional se realizó esta jornada de plantación de árboles de especies forestales y frutales autóctonas

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan Nacional de Reforestación y el Plan Chuquisaca, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec) encabezó este sábado una jornada ambiental en el parque nacional “Henri Pittier”, exactamente en la serranía del Hotel Maracay

Juliana Ramos, directora del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo en el estado de Aragua, destacó durante la actividad que se plantaron 4 mil 500 nuevos árboles de especies forestales y frutales autóctonas, como el merey, con el fin de recuperar las zonas afectadas del principal pulmón vegetal de la región.

Ramos resaltó que la jornada ambiental se realizó en perfecta Unión Cívico-Militar, así como también, con la participación de Guardaparques y Bomberos Forestales. «Hoy nos encontramos todos los maracayeros y maracayeras sumados a esta jornada junto al Poder Popular, instituciones públicas, el sector privado y movimientos ecologistas que aman y protegen nuestra Madre Tierra».

Por otra parte, la autoridad afirmó la alianza institucional por el ambiente con un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, Regional y Municipal. «Hasta la fecha, se han ejecutado más de seis jornadas de reforestación en Aragua desde el inicio del período de lluvias.

De la misma forma, aseguró que el balance regional y nacional registra un impacto significativo de 29 mil árboles plantados en el territorio, entre ellos 20 mil avíos (bombas de semillas) lanzados desde el aire.

Por último, Juliana Ramos aprovechó el espacio para ampliar una convocatoria abierta para próximas jornadas de reforestación que se estarán realizando en las venideras semanas.

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

FOTOS: CORTESÍA