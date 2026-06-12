Plan Golazo Fest dio inicio a la temporada mundialista en Aragua

Con pantalla gigante, zona gamer, mesas de ping pong y otras dinámicas de esparcimiento la juventud celebró cada gol del partido

CIUDAD MCY.- La fiebre del mundial 2026 desbordó de alegría el bulevar Pérez Almarza de Maracay, donde la fanaticada se reunió para disfrutar del primer partido entre los equipos México ante Sudáfrica.

Este encuentro, que forma parte del Plan Golazo Fest, estuvo presente Anthony Oliva, director del Ministerio del Poder Popular para la Juventud en el estado Aragua y Jonathan Hernández, jefe de la Gran Misión Venezuela Joven en Aragua, quiénes acompañaron a los aragüeños a vivir esta jornada mundialista.

En el lugar fue instalada una pantalla gigante donde fue transmitido el partido, así como también, el espacio contó con una zona gamer, mesas de ping pong y otras dinámicas de esparcimiento para fomentar la cultura y el deporte.

Anthony Oliva, director del Ministerio del Poder Popular para la Juventud en el estado Aragua, indicó que la iniciativa forma parte del Plan Golazo Fest 2026.

«Desde el estado Aragua nos estamos sumando a la fiebre por el mundial de fútbol hoy desde el bulevar Pérez Almarza del municipio Girardot, estamos celebrando este primer partido, pero estas actividades las estaremos desarrollando en los 18 municipios del estado para llevar alegría y vivir con emoción cada partido».

Por su parte, Jonathan Hernández, jefe de la Gran Misión Venezuela Joven en la entidad, expresó que la fanaticada celebró cada gol con emoción.

«En este espacio, vivimos la verdadera emoción porque están jugando dos grandes del fútbol que son México ante Sudáfrica, en este espacio se encuentra la juventud aragüeña compartiendo juntos y estoy seguro de que cada partido lo vamos a disfrutar en grande como familia».

De esta manera, el estado Aragua arranca con éxito la ruta mundialista prometiendo llevar la emoción del fútbol de alta competencia a cada rincón de la entidad a través de zonas gamer, actividades recreativas y pantallas gigantes en espacios públicos.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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