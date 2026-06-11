Así fue la ceremonia inaugural en México del Mundial 2026

CIUDAD MCY.- El Estadio Azteca fue testigo de una inauguración histórica. Antes del debut de México frente a Sudáfrica, el coloso mexicano abrió sus puertas para dar inicio oficialmente al Mundial 2026 con una ceremonia cargada de música, emoción y color.

El espectáculo comenzó con Maná y Danny Ocean, quien encendió el ambiente interpretando “Partidazo”. Más tarde, Los Ángeles Azules y Belinda tomaron el escenario para cantar “Por Ella”, desatando la ovación de los más de 87.000 aficionados presentes. El momento culminó con un emocionante “¡Viva México!”, que resonó en todo el estadio.

La fiesta continuó con J Balvin, que puso a bailar al público con una presentación llena de energía y ritmos latinos. Sin embargo, el punto más esperado llegó con la aparición de Shakira y Burna Boy, encargados de interpretar “Dai Dai”.

Con una gigantesca Copa del Mundo en el centro del campo, efectos visuales impresionantes y un estadio completamente entregado, la ceremonia dio el puntapié inicial a una Copa del Mundo que promete hacer historia en México, Estados Unidos y Canadá.

PRESENTACIÓN DE LOS ARTISTAS

El Estadio Azteca fue testigo de una inauguración histórica. Antes del debut de México frente a Sudáfrica, el coloso mexicano abrió sus puertas para dar inicio oficialmente al Mundial 2026 con una ceremonia cargada de música, emoción y color.

El espectáculo comenzó con Maná y Danny Ocean, quien encendió el ambiente interpretando “Partidazo”. Más tarde, Los Ángeles Azules y Belinda tomaron el escenario para cantar “Por Ella”, desatando la ovación de los más de 87.000 aficionados presentes. El momento culminó con un emocionante “¡Viva México!”, que resonó en todo el estadio.

La fiesta continuó con J Balvin, que puso a bailar al público con una presentación llena de energía y ritmos latinos. Sin embargo, el punto más esperado llegó con la aparición de Shakira y Burna Boy, encargados de interpretar “Dai Dai”.

Con una gigantesca Copa del Mundo en el centro del campo, efectos visuales impresionantes y un estadio completamente entregado, la ceremonia dio el puntapié inicial a una Copa del Mundo que promete hacer historia en México, Estados Unidos y Canadá.

FUENTE: ESPN

FOTO: CORTESÍA