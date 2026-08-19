Plan Nacional Antirrábico llega a la séptima comunidad de Linares Alcántara

CIUDAD MCY.- En la Comuna Comandante Supremo, específicamente en la comunidad El Venerable, continúa desplegado el Plan Nacional de Vacunación Antirrábica, alcanzando así la séptima comunidad atendida en el municipio Francisco Linares Alcántara.

La jornada tiene como objetivo garantizar la protección y el bienestar de los animales de compañía, mediante la aplicación de la vacuna antirrábica, contribuyendo además a la prevención y control de esta enfermedad y a la protección de la salud de la comunidad.

La doctora veterinaria Angely Sánchez destacó el compromiso de los equipos desplegados en territorio: “Nos encontramos en la comunidad El Venerable del municipio, realizando el Plan de Vacunación Antirrábica. Estas actividades se están llevando a cabo para garantizar la salud de nuestros animales y brindar mayor seguridad a sus tutores”.

Con estas jornadas, el municipio Francisco Linares Alcántara continúa fortaleciendo las acciones de atención veterinaria y protección de la salud pública, llevando servicios directamente a las comunidades.

PRENSA ALCALDÍA FLA

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