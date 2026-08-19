Rehabilitada en su totalidad avenida principal de La Haciendita

CIUDAD MCY.- Con la colocación de aproximadamente 125 toneladas de asfalto en carpeta de rodamiento en la comunidad de La Haciendita en Cagua, el alcalde Wilson Coy, demostró con hechos lo que es el producto de una gestión municipal organizada.

“Esto no es más que el resultado del trabajo perfecto y articulado que hoy existe con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, así como el poder popular para seguir consolidando más obras para el municipio Sucre”, dijo el mandatario municipal.

Durante la colocación de esta capa asfáltica, Coy recalcó que en este tramo hasta la redoma La Hacienda, se colocaron tuberías de mayor capacidad para la red de aguas servidas, se construyeron aceras, brocales, postes con lámparas LED, se sembraron árboles de especie ucaro y se anunció la elaboración de un reloj natural con otras especies más en esta redoma para darle más colorido a la entrada de esta comunidad de Cagua.

“Somos un gobierno que todo lo planifica, que escucha y acata sugerencia de todos para así lograr el bien del colectivo completo, ahí está el éxito de cada obra que iniciamos y terminamos, vamos a seguir trabajando por cada comunidad de Cagua y Bella Vista, y esto es un logro de los caguenses”, dijo el alcalde de Sucre.

PRENSA ALCALDÍA DE SUCRE

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