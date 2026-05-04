Plan “Respeta tu rayado, no te rayes” alcanzó más de mil zonas escolares en el país

CIUDAD MCY.-El Plan Nacional “Respeta tu rayado, no te rayes” ha ejecutado la demarcación de pasos peatonales y señales viales en las adyacencias de más de mil 100 escuelas en todo el país.

La ejecución de este proyecto, que comenzó en el mes de febrero, impulsado por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y la Guardia del Pueblo, tiene como objetivo atender 50 planteles por estados. Vale destacar que en Bolívar y Cojedes, ya se cumplió con el objetivo de demarcar el 100 % de los planteles previstos originalmente.

Los trabajos incluyen: pasos peatonales y flechas direccionales, señales de «PARE» y leyendas viales, así como líneas longitudinales y señalización reglamentaria de zona escolar.

Estas labores cumplen los estándares del Manual Venezolano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito y el artículo 23 (numeral 23) de la Ley de Transporte Terrestre, el cual atribuye al ente la conservación y el mantenimiento de la señalización vial.

“Respeta tu rayado, no te rayes” es una campaña de concienciación para que los jóvenes repliquen la educación vial en sus hogares y comunidades, con el fin de mejorar el comportamiento ciudadano. Con este esfuerzo integral, se garantiza el bienestar de la comunidad estudiantil a través del respeto a las leyes y la mejora de los espacios públicos.

FUENTE: INTT

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