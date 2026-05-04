Guyana falla nuevamente en contradecir los derechos de Venezuela sobre el Esequibo

CIUDAD MCY.- «Repetimos: nada de lo que ha presentado hoy contradice los derechos de Venezuela; no se ha demostrado que exista otra versión que no sea que el territorio de la Guayana Esequiba es venezolano», así lo comunicó el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, tras participar en la primera audiencia celebrada en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Países Bajos, una sesión que corresponde a un recurso invocado por Guyana para disputar el reclamo venezolano sobre el Esequibo, a pesar de que solo el Acuerdo de Ginebra tiene validez para este fin.

«Atendemos el compromiso de expresar la verdad histórica y legítima de nuestros libertadores, que nos dieron este territorio que vamos a defender en todos los espacios, fundamentalmente a través de la negociación directa como ha sido establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966 por el entonces Reino Unido y la naciente República Cooperativa de Guyana», argumentó Gil.

De la misma manera, el diplomático venezolano reafirmó que «no hay nada que discutir», ya que las pruebas del derecho venezolano sobre este territorio son irrefutables, y se reflejan en títulos que posee Venezuela desde la era colonial de la Capitanía General.

También recordó que la nación venezolana desconoce la jurisdicción de la CIJ para atender este caso. «Hemos visto manipulaciones y argumentos falsos contra las pruebas que existen de que el territorio de la Guayana Esequiba es venezolano, tratando de amoldar con tecnicismos que la Corte Internacional de Justicia resuelva un tema político y de controversia entre dos países», explicó Gil.

Señaló además que las exigencias para eliminar mapas venezolanos que incluyen al estado Guayana Esequiba; así como llamados para anular los resultados de las elecciones regionales de 2025 en este territorio forman parte de «un show político».

Por último, sostuvo que la delegación venezolana presente en La Haya es de alto nivel, y previamente ha trabajado la fase documental donde se prueban los derechos legítimos de Venezuela sobre el territorio selvático; y que como resultado final de estas audiencias ante la CIJ, Guyana se reunirá nuevamente con Venezuela, «tarde o temprano», a negociar mediante el Acuerdo de Ginebra para resolver satisfactoriamente la controversia territorial.

FUENTE: VTV

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