Plan Salud y Vida 2026 ofreció más de 400 beneficios de salud en Samán de Güere

CIUDAD MCY.- El Gobierno Bolivariano realizó un despliegue integral de atención social en el sector Leo Colvo de la parroquia Samán de Güere de Mariño y garantizó el acceso oportuno y completamente gratuito a los servicios de salud a 78 habitantes de la zona, priorizando la protección de las familias vulnerables directamente en sus espacios comunitarios.

La jornada ofreció un total de 407 beneficios de salud que incluyó consultas especializadas en medicina general, pediatría, fisiatría, ecografía y odontología. La inclusión de estudios ecográficos y evaluaciones fisiátricas permitió a los vecinos obtener diagnósticos avanzados sin necesidad de trasladarse a grandes centros hospitalarios, dando respuestas de segundo nivel de atención a la ciudadanía.

Yosmary Lombano, autoridad única de Salud del estado Aragua, destacó el alcance de estas políticas de protección colectiva. «Bajo el liderazgo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el ministro de salud Carlos Alvarado estamos llevando atención especializada a sectores populares como Leo Colvo, demostrando la eficiencia del sistema público», aseveró Lombano.

En el área preventiva, el personal de enfermería y nutrición ejecutó 156 pesquisas diagnósticas de hipertensión arterial junto a evaluaciones de peso y talla. Asimismo, se fortaleció el cerco epidemiológico local mediante el servicio de inmunización con dosis de vacunas contra el polio, la pentavalente y el toxoide; el abordaje culminó con la entrega gratuita de 810 unidosis de medicamentos esenciales y la realización de sesiones educativas para promover hábitos de vida saludables.

Este esfuerzo institucional cuenta con el impulso permanente de la gobernadora Joana Sánchez, vocera de la Aragüeñidad. Con este despliegue en Samán de Güere, el estado Aragua ratifica su vanguardia en la ejecución de programas de salud pública con alto impacto humano, garantizando prevención, tratamientos y dignidad para el pueblo.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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