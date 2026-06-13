Atención especializada en salud benefició a familias de Prados de la Encrucijada

CIUDAD MCY.- Un total de 43 personas fueron favorecidas con 192 beneficios de salud durante un despliegue de atención especializada realizado en el sector Tulipán de la urbanización Prados de la Encrucijada, en Cagua, con el propósito de garantizar el acceso a la salud de la población de forma gratuita.

Yosmary Lombano, autoridad única de Salud en Aragua, destacó: «Nos mantenemos desplegados en las zonas más vulnerables de Aragua junto a la gobernadora Joana Sánchez, nuestra vocera de la Aragüeñidad, demostramos que la salud es un derecho gratuito al alcance del pueblo», aseveró Lombano.

En la jornada asistencial, los ciudadanos contaron con consultas de medicina general y ecografías, permitiendo diagnósticos especializados sin costo alguno. Adicionalmente, el personal de enfermería y nutrición ejecutó 86 pesquisas enfocadas en la evaluación de peso y talla, así como en el control preventivo de la hipertensión arterial. El servicio de inmunizaciones protegió a la población con la aplicación de dosis contra el toxoide, pentavalente y polio. Igualmente se garantizó la entrega gratuita de 150 unidosis de medicamentos para los usuarios evaluados por consulta.

Esta acción responde a las directrices del Plan por la Salud y la Vida 2026 que impulsa la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El éxito de esta política de bienestar social es el resultado del trabajo articulado entre el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, y la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, quienes orientan sus esfuerzos a romper las barreras de accesibilidad y acercar servicios de salud al pueblo aragüeño.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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