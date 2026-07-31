Plan Vacacional Comunitario llevará sonrisas a los afectados por los sismos en Aragua

Durante la sexta emisión del programa “Aragua nos Une”, la gobernadora Joana Sánchez dijo que de las 111 edificaciones con etiqueta amarrilla en el municipio Girardot, ya 86 se encuentran en estado de recuperación, y los que están en categoría rojo cuentan con equipos especializados para el estudio de suelos y demás elementos importantes

CIUDAD MCY.- La gobernadora Joana Sánchez, a través de su ventana comunicacional y multiplataforma, el programa “Aragua Nos Une”, anunció que el Gobierno regional pondrá en marcha el Plan Vacacional Comunitario 2026 desde este mes de agosto, así como también, expuso al pueblo un breve resumen de las acciones que se realizan en pro de las familias afectadas durante el doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio.

PLAN VACACIONAL COMUNITARIO

Para la recreación y esparcimiento de los más pequeños, con especial énfasis en herramientas para sobrellevar la situación, llega el Plan Vacacional Comunitario 2026, actividad que se desarrollará en cinco puntos de alto impacto y más de 60 territoriales.

La meta es atender a los niños, niñas y adolescentes de las 191 comunas con actividades que involucran cultura, deporte e identidad. Para ello se formaron más de 400 voluntarios en la Red Integral de Recreación (REIR), quienes llevarán sonrisas, alegría y distracción a los más pequeños de la casa.

BALANCE EJE CAPITAL

En compañía Rafael Morales, alcalde del municipio Girardot, la vocera de la Aragüeñidad, destacó los datos más importantes, no solo de esa jurisdicción, sino también del resto de la entidad.

En la capital de la entidad 111 edificaciones poseen etiqueta amarilla, de las cuales ya 86 presentan avances de obra gracias a la articulación de las autoridades con las juntas de condominio, algo que ambos desatacaron como resultado de la comunicación y organización permanente con este sector.

Dentro de la jurisdicción, otras 12 construcciones fueron calificadas en estatus rojo, según el semáforo de evaluación, por lo que un equipo multidisciplinario de la Comisión Nacional de Habitabilidad se encuentra realizando estudios de suelo y mapas de microzonificación sísmica.

Es importante señalar que, ante la emergencia nacional, el Gobierno Bolivariano desplegó de forma inmediata un contingente para el censo y verificación de condiciones tanto de los inmuebles, como de las personas, a este se sumó el Colegio de Ingenieros al nivel regional, por lo que desde el primer momento se ejecuta un constante monitoreo.

Uno de los resultados favorables de esa convergencia fue la instalación de mesas de trabajo intergremiales, las cuales buscan la unificación de criterios y debates de soluciones frente a una nueva realidad.

En ese contexto, la vocera del Pueblo Aragua destacó las labores mancomunadas entre las instituciones y los distintos sectores civiles, así como el acompañamiento que se ofrece a poco más de un mes de la tragedia, lo que señaló como un momento de encuentro necesario para avanzar.

BALANCE EJE ESTE

Durante la jornada se estableció un contacto informativo con Juan Carlos Sánchez, alcalde de José Félix Ribas, quien subrayó que en la localidad se presentan solo 11 construcciones en fase de revisión.

A propósito de esto, las autoridades gubernamentales ya entregaron los materiales para la rehabilitación de viviendas, como efecto de la conjunción de equipos y el acompañamiento ofrecido a los habitantes.

Asimismo, la vocera de la Aragüeñidad exaltó la dotación de insumos para el desarrollo de obras en el municipio Tovar, en el marco del Plan “Venezuela Renace”. Esta incluyó láminas de techo galvanizado tipo zinc, cemento, bloques y tubos estructurales, entre otros implementos, para la recuperación de 50 viviendas.

SERVICIOS PÚBLICOS

La oportunidad fue propicia para aclarar a la colectividad las dudas que surgen por los racionamientos eléctricos. Las mejoras que se llevaron a cabo en la central “Termocarabobo” se vieron afectadas por los movimientos telúricos, además, muchas subestaciones presentan averías a raíz del suceso.

Se espera que el restablecimiento de relaciones diplomáticas con otros países, el cese del bloqueo y la puesta en marcha de proyectos con compañías internaciones logre llevar una respuesta favorable a las necesidades del pueblo venezolano.

Otro de los puntos destacables en el área de servicios públicos es el Plan de Vialidad 2026, que ya presenta un 35% de desarrollo gracias a la disposición de mezcla asfáltica en áreas neurálgicas como la carretera Magdaleno-Güigüe y la Nacional Cagua-La Villa.

REHABILITACIONES (recuadro)

Los especialistas continúan los recorridos y están centrados en:

Iglesia Inmaculada Concepción, Cuyagua.

Ambulatorio de Choroní.

Catedral de Maracay.

Iglesia de Santa Clara de Asís, Choroní.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : GBA