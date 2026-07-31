Plan de auxilio psicológico brindó total calma a los habitantes del municipio MBI

Conscientes de que la recuperación integral del municipio trasciende la reconstrucción de infraestructuras, el sistema de protección activó de inmediato sus protocolos de contención emocional

CIUDAD MCY.- El Sistema Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Simpnna), en articulación estratégica con el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), la Gobernación del estado Aragua y la Alcaldía del municipio Mario Briceño Iragorry, desplegaron en la plaza Bolívar de El Limón, la jornada de auxilio psicológico, para las personas que requieren apoyo de este tipo de especialistas, tras el doble evento sísmico del pasado 24 de junio.

Esta acción coordinada entre el Simpnna, Idenna, Gobernación de Aragua y la alcaldía de la localidad, logró la activación de más de una docena de especialistas para atender el impacto emocional de la población, priorizando a niños, jóvenes y adultos mayores.

HERIDAS INVISIBLES

María Requena, presidenta del Simpnna en la jurisdicción, destacó que esta iniciativa nació del diagnóstico directo en las comunidades, donde los vecinos expresaban la urgencia de recibir soporte profesional.

“Nosotros nos activamos con la parte de la psicología porque este sismo causó muchos problemas emocionales en nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias al esfuerzo conjunto con el alcalde, la gobernadora y el ente rector Idenna, hemos dado respuesta oportuna desde el primer momento. El dolor de una es el dolor de todas, y por eso estamos aquí dándole este apoyo y amor a nuestra gente”, aseveró Requena.

A su vez, recordó que tras el evento sísmico, el temor, la ansiedad y la hipervigilancia emergieron como respuestas naturales dentro del núcleo familiar, afectando con especial severidad a la infancia y a los adultos mayores. De la misma forma, afirmó que el doble evento sísmico del pasado 24 de junio no solo movió los cimientos físicos en el país, sino que también dejó una huella invisible en la tranquilidad de cientos de familias

ENGRANAJE PROFESIONAL

Durante este despliegue más de diez psicólogos se sumaron de manera abnegada a la jornada, atendiendo a cada usuario con entrevistas individualizadas, dinámicas de descarga emocional y pautas de afrontamiento.

Cabe destacar que, el operativo contó con el respaldo operativo de profesionales que laboran en el ambulatorio de Arsenal, el personal técnico de Idenna, consejeras de protección y defensoras de derechos y administradoras, logrando un engranaje institucional sólido en beneficio de la ciudadanía.

La titular del órgano de protección enfatizó que el trabajo no se detendrá mientras exista la necesidad en el territorio: “Si la comunidad nos lo pide, nosotros estamos allí. A nosotros nos ordena la comunidad y esos niños que necesitan de nuestro apoyo. Las puertas del Sistema de Protección están abiertas para todos: niños, adolescentes, adultos mayores y el pueblo en general”, ratificó.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CIUDAD MCY