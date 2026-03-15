Plan Vecinos y Vecinas favoreció a los habitantes de Residencias Santa Cruz

Con la promesa de seguir desplegados «a lo largo y ancho del estado», el Plan Vecinos y Vecinas se consolida no como un evento fortuito, sino como un método de gobierno permanente que busca llevar la protección del Estado a cada rincón de la geografía aragüeña.

CIUDAD MCY. – Bajo la directriz de la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Tony García, más de 300 ciudadanos fueron favorecidos durante jornada de atención integral que abarcó desde la inmunización contra la Fiebre Amarilla hasta El Mercado Vecinal.

De acuerdo a la información suministrada por Angelo Bernal, coordinador del Plan Vecinos y Vecinas de la Gobernación de Aragua, esta actividad contó con la participación de otras instancias regionales, como la prefectura municipal, unidades odontológicas y brigadas de salud se instalaron en el corazón del urbanismo para atender las necesidades más sentidas.

“Estamos trabajando sin distinción de colores políticos ni credos religiosos; el beneficio es para todos los aragüeños”, reza la premisa que impulsa este despliegue por los ocho municipios del corredor prioritario.

Bernal precisó que más allá de los números, los resultados de la jornada hablan de bienestar recuperado, con 300 personas atendidas de manera integral, 60 pacientes odontológicos que recibieron tratamiento gratuito, devolviendo sonrisas en una especialidad tradicionalmente costosa y un récord histórico de vacunación contra la fiebre amarilla.

CEDULACIÓN VECINAL

Al mismo tiempo, el representante del ejecutivo regional reconoció el esfuerzo coordinado con la oficina regional de Saime para trasladar a los adultos mayores y otorgarles su cedula de identidad.

“Para muchos abuelos de Lamas, obtener su cédula de identidad no es un simple trámite; es el reconocimiento de su existencia civil y su dignidad. El municipio José Ángel Lamas lidera este plan, escoltando a sus ciudadanos de cabellos blancos hacia la seguridad de sus documentos de identidad, demostrando que en Aragua, nadie se queda atrás”, expresó.

Finalmente Bernal afirmó que el éxito del Plan “Vecinos y Vecinas” radica en que rompe la barrera entre el gobernante y el pueblo. Al llevar la odontología, la vacunación y la soberanía alimentaria directamente a los condominios.

“La gestión de la gobernadora Sánchez, ejecutada con precisión por el alcalde García, entiende que la paz social se construye con atención médica oportuna y una mano amiga que facilite el acceso a los derechos fundamentales”, expresó.

REINA BETANCOURT

FOTO:CORTESIA