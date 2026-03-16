Fundaparques y Parque Acuático impulsan programa gratuito de acuaterapia

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por promover la salud integral y la inclusión social en la entidad, la Fundación de Parques Aragua (Fundaparques) y el Parque Acuático consolidan su alianza estratégica mediante un programa de acuaterapia de alto impacto.

Esta iniciativa, impulsada bajo las políticas de atención ciudadana lideradas por la vocera del Poder Popular para la Gobernación, Joana Sánchez, está diseñada para brindar rehabilitación física de calidad a la comunidad de forma totalmente gratuita.

El programa, que se desarrolla en las modernas instalaciones del Parque Acuático, cuenta con el respaldo de especialistas en el área, demostrando el compromiso institucional con el bienestar y la salud de los aragüeños.

Cabe destacar que estas actividades están coordinadas por el presidente de la Fundación de Parques Aragua (Fundaparques), Licdo. Alfonso Guerrero, junto con la directora de Abordaje Social y Articulación Comunitaria de INSAJUV, María Rojas, quienes informaron que actualmente se brinda atención a un promedio de 50 personas por semana.

​»Desde el inicio de estas jornadas, se han atendido satisfactoriamente a 120 adultos mayores, logrando transformar sus procesos de recuperación mediante las bondades de la terapia en el agua», indicó Guerrero.

​Por su parte, la señora Yasenka Trompiz, beneficiaria, expresó: «Tengo un mes y dos semanas asistiendo a la acuaterapia en las instalaciones del Parque Acuático de Maracay. Soy paciente con osteoartrosis severa y, desde que empecé a recibir las terapias, he sentido mucha mejoría. Agradezco la atención del fisioterapeuta Pedro Brito y sus ayudantes; a su vez, quiero agradecer a la gobernadora Joana Sánchez por permitir estos convenios que benefician a la comunidad aragüeña».

​Es importante mencionar a la colectividad aragüeña que desee ingresar a este programa que debe cumplir con la siguiente consignación, el paciente debe acudir a la sede del Instituto Aragüeño de la Juventud (INSAJUV) con su informe médico original, donde un especialista del instituto realizará una evaluación física detallada para determinar si la condición es apta para la terapia acuática. Una vez aprobado el diagnóstico, el paciente es incorporado al grupo de beneficiarios sin costo alguno.

​Finalmente, el trabajo entre Fundaparques y el Parque Acuático no solo pone a disposición infraestructura de primer nivel, sino que humaniza el uso de los centros recreativos, convirtiéndolos en espacios de sanación y encuentro comunitario.

PRENSA FUNDAPARQUES

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