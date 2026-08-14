Plan «Venezuela Renace» avanza con recuperación de infraestructura en Mariño

Seis edificaciones y dos iglesias forman parte del proceso de rehabilitación desplegado en la jurisdicción

CIUDAD MCY.- Paredes, arcos, cornisas y nichos son atendidos en la iglesia “Nuestra Señora de Candelaria de Turmero”, ubicada en el municipio Santiago Mariño, como parte de los trabajos de rehabilitación ejecutados tras las afectaciones provocadas por los eventos sísmicos registrados el pasado 24 de junio.

El avance de las labores fue constatado durante un recorrido de supervisión encabezado por el alcalde Carlos Guzmán, junto a la directora estadal del Ministerio de Obras Públicas, Ana Karina Orihuela, y el secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, quienes conocieron el alcance de las intervenciones destinadas a recuperar las condiciones del templo.

Guzmán explicó que la iglesia fue evaluada por la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras luego de los movimientos sísmicos, valoración que permitió incorporar el templo al proceso de recuperación contemplado por el Plan “Venezuela Renace”.

Además de la rehabilitación de los elementos afectados, el proyecto contempla mejoras en el alumbrado, ventilación, revestimientos, paredes y pintura, con intervenciones orientadas a restituir las condiciones del espacio para el desarrollo de las actividades religiosas de la comunidad.

DOS TEMPLOS EN RECUPERACIÓN

De acuerdo con la planificación establecida, se prevé que la Iglesia “Nuestra Señora de Candelaria de Turmero” vuelva a abrir sus puertas en las próximas semanas, una vez culminadas las labores previstas, informó el alcalde.

“Estamos haciendo lo que es la rehabilitación de paredes, arcos, cornisas y nichos, pero también hemos aprovechado para mejorar lo que es el alumbrado, la ventilación, todo lo que es el revestimiento, paredes y pintura”, expresó.

El jefe del Ejecutivo municipal agregó que este proceso de recuperación también comprende la iglesia “Inmaculada Concepción de María”, ubicada en Chuao, donde se desarrollan trabajos de rehabilitación interna luego de las afectaciones ocasionadas por los eventos sísmicos.

El burgomaestre resaltó la importancia de ambos templos para sus respectivas comunidades, al tratarse de espacios vinculados con la vida religiosa, cultural y comunitaria de sus habitantes.

Asimismo, precisó que seis edificaciones afectadas en la jurisdicción son atendidas de manera simultánea mediante la iniciativa nacional, con acciones que incluyen la atención de familias que fueron ser evacuadas y trasladadas temporalmente a refugios.

Finalmente, el mandatario municipal destacó la articulación entre el Gobierno nacional, el Ministerio de Obras Públicas y la Gobernación de Aragua para atender las infraestructuras afectadas y restituir espacios de referencia para la vida religiosa y comunitaria.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESÍA