GBA y gremios económicos consolidan alianzas clave por el desarrollo regional

La mesa de trabajo permitió realizar diagnósticos actualizados e identificar soluciones inmediatas que permitan optimizar la infraestructura social del estado

CIUDAD MCY .- En un esfuerzo articulado por acelerar la recuperación integral del territorio aragüeño, la gobernadora Joana Sánchez, junto a la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga y el alcalde Rafael Morales, sostuvieron el segundo encuentro estratégico con los presidentes de las diversas cámaras y gremios económicos del estado Aragua.

La jornada permitió concretar propuestas de acción prioritaria en áreas de construcción, salud y educación, alineadas con las directrices del Plan Nacional Venezuela Renace que impulsa la presidenta de la República, Delcy Rodríguez.

Esta mesa de trabajo se configuró como una plataforma de diálogo directo entre el sector público y la iniciativa privada local en aras de unificar criterios técnicos y logísticos para la atención de las familias afectadas por los recientes eventos sísmicos.

Durante la sesión, las autoridades y los voceros de los gremios avanzaron en el diálogo y las propuestas para el fortalecimiento de áreas claves como construcción, salud y educación

La representación institucional selló el compromiso de mantener una agenda permanente de seguimiento, donde cada sector productivo aporte experiencia técnica e insumos estratégicos para acelerar el cumplimiento de las metas trazadas.

Finalmente, las decisiones logradas en este encuentro, no solo responden a la coyuntura de atención a las familias afectadas por los eventos sísmicos del pasado 24 de junio, también sirven de base para el desarrollo económico sostenible en la entidad.

REINABETANCOURT| CIUDAD MCY

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