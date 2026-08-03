Plan Venezuela Renace garantizó más de 700 beneficios médicos y sociales en Revenga

CIUDAD MCY.- Con un despliegue que combinó atención especializada con beneficios de protección social, el Sistema Público Nacional de Salud tomó las áreas del sector Santa Rosalía, en la parroquia El Consejo del municipio Revenga para ofrecer una jornada integral que garantizó respuesta asistencial y directa a un total de 108 habitantes de esta jurisdicción del eje este aragüeño.

Esta jornada, donde además estuvieron presentes diferentes Misiones de la Patria, responde a las políticas de bienestar orientadas por la presidenta Delcy Rodríguez, a través de las directrices de asistencia del Plan Venezuela Renace, que en materia sanitaria es coordinado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado. El despliegue se materializó en la entidad gracias al trabajo de la vocera de Aragüeñidad, Joana Sánchez, junto al equipo multidisciplinario de la Corporación de Salud (Corposalud) y el Poder Popular organizado de la Comuna «Paula Correa».

Las valoraciones asistenciales fueron ejecutadas por el personal médico del ASIC «Ernesto Che Guevara», logrando atender de forma personalizada a 68 mujeres y 40 hombres, consolidando una cifra de 778 beneficios y 108 atenciones primarias. El balance médico arrojó la realización de 160 consultas distribuidas en 48 de medicina general, 45 de pediatría, 20 de odontología, 15 de optometría, 11 de medicina interna, 9 de ginecología y obstetricia, 6 de gastroenterología y 6 de fisiatría.

La jornada preventiva postsismo abarcó el desarrollo de sesiones educativas de promoción para la salud con la participación 108 personas, 216 pesquisas de tensión arterial para HTA y de peso y talla para el control nutricional, además de la aplicación de 13 dosis del esquema nacional de inmunización. En materia farmacéutica, se favoreció a 100 personas con la entrega gratuita de 192 medicamentos, equivalentes a 1920 unidosis entregadas.

La autoridad única de salud del estado Aragua, Yosmary Lombano, destacó el carácter unificado de estos abordajes que resuelven necesidades de salud y sociales en un mismo espacio comunitario. «Llegar al sector Santa Rosalía con este abanico de médicos especialistas y la fuerza de nuestras misiones sociales demuestra el compromiso de una Venezuela humana, justa y solidaria que protege a su pueblo en esta etapa de reconstrucción”.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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