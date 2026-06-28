Poder Popular y autoridades organizan mejoras de los servicios públicos en Barbacoas

El alcalde Julio Melo evaluó la situación de los bienes colectivos juanto a los habitantes de la comunidad El Chupadero.

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas de atención directa a las comunidades, el alcalde del municipio Rafael Guillermo Urdaneta, Julio Melo, lideró una asamblea popular con los habitantes de la comunidad El Chupadero, en miras de consolidar los canales de comunicación entre el ejecutivo municipal y las bases populares, para mejorar los bienes colectivos y elevar la calidad de vida.

Este encuentro permitió examinar la situación actual de los servicios públicos en la zona y establecer mecanismos de acción para la recuperación de los mismos.

El debate postuló como temas priorirarios: agua potable, alumbrado y vialidad, para un abordaje técnico completo.

La actividad contó con participación de los vecinos y líderes comunitarios que hacen vida dentro de la Comuna José Rafael Núñez Tenorio, una articulación de estructuras fundamental para sectorizar las demandas de la población, así como, establecer una agenda de trabajo conjunta que responda a las realidades del eje.

THAIMARA ORTIZ

FOTO: CORTESIA