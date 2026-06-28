Alcaldía de Camatagua y Voluntariado se despliegan para atender a familias damnificadas

CIUDAD MCY.- Por orientaciones emanadas de la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde del municipio Camatagua, Duglas Seijas, el equipo de directores y obreros de la Alcaldía sumados a un valioso bloque de voluntarios se han desplegado activamente por todo el territorio.

El principal objetivo de esta jornada es llevar asistencia directa y ayuda humanitaria a las familias damnificadas que han llegado a la localidad en busca de refugio y apoyo.

Durante las jornadas de atención en los centros de acopio y comunidades, el equipo ha concentrado sus esfuerzos en labores clave para garantizar el bienestar integral de los ciudadanos.

Entre las acciones principales destacan la clasificación y entrega de donaciones de ropa y calzado para todas las edades, el registro censal de las familias, y la preparación y rotulación de cajas de alimentos e insumos básicos.

De igual manera, se brinda un acompañamiento humano y cercano, ofreciendo espacios seguros de recreación con juguetes para los niños y asistencia médica especializada en salud preventiva y pediatría.

Las visitas casa por casa se mantienen activas de día y de noche para asegurar el resguardo de cada núcleo familiar.

«No descansaremos hasta llevar ayuda al último niño, al último abuelo o a todas las familias que puedan llegar a nuestro municipio. Desde acá les enviamos un mensaje de unión y fortaleza: no están solos, nosotros desde el gobierno municipal estamos con ustedes para apoyarlos en todo momento», expresó el mandatario local Duglas Seijas durante una reunión organizativa en uno de los centros de acopio con los que cuenta Camatagua.

PRENSA ALCALDIA DE CAMATAGUA

FOTOS:CORTESÍA