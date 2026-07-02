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Portugal decreta Día de Duelo Nacional en solidaridad con las víctimas del doble sismo en Venezuela

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PorLuisa Pedroza

Jul 2, 2026

CIUDAD MCY.- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, informó que la nación europea declaró Día de Duelo Nacional el próximo domingo 5 de julio, en memoria de las víctimas fatales reportadas tras los fuertes terremotos que causaron graves afectaciones en Venezuela el pasado 24 de junio.

El Jefe del Gobierno manifestó a través de su cuenta oficial en la red social su profundo agradecimiento por el reconocimiento expresado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hacia las acciones de asistencia portuguesas, así como por las condolencias enviadas por el Pueblo venezolano a las familias de las víctimas de origen lucitano.

Montenegro enfatizó que su administración se mantiene monitoreando de cerca el desempeño de sus equipos y todo el trabajo de salvamento en el terreno, asegurando que permanecen en contacto constante y directo con las autoridades venezolanas para optimizar los esfuerzos de apoyo.

Los balances oficiales ratificaron que Portugal se mantiene como una de las naciones que ha brindado cooperación y apoyo humanitario inmediato al país mediante el despliegue de brigadas de rescate en las zonas más vulnerables tras los sismos de magnitudes 7.1 y 7.5.

FUENTE: EL MAZO 

FOTO: CORTESIA 

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Por Luisa Pedroza