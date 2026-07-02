Portugal decreta Día de Duelo Nacional en solidaridad con las víctimas del doble sismo en Venezuela

CIUDAD MCY.- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, informó que la nación europea declaró Día de Duelo Nacional el próximo domingo 5 de julio, en memoria de las víctimas fatales reportadas tras los fuertes terremotos que causaron graves afectaciones en Venezuela el pasado 24 de junio.

El Jefe del Gobierno manifestó a través de su cuenta oficial en la red social X su profundo agradecimiento por el reconocimiento expresado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hacia las acciones de asistencia portuguesas, así como por las condolencias enviadas por el Pueblo venezolano a las familias de las víctimas de origen lucitano.

Montenegro enfatizó que su administración se mantiene monitoreando de cerca el desempeño de sus equipos y todo el trabajo de salvamento en el terreno, asegurando que permanecen en contacto constante y directo con las autoridades venezolanas para optimizar los esfuerzos de apoyo.

Los balances oficiales ratificaron que Portugal se mantiene como una de las naciones que ha brindado cooperación y apoyo humanitario inmediato al país mediante el despliegue de brigadas de rescate en las zonas más vulnerables tras los sismos de magnitudes 7.1 y 7.5.

FUENTE: EL MAZO

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