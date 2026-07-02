Socorrista mexicano explica importancia de prueba del silencio en rescate de personas

CIUDAD MCY.- Desde el sector Tanaguarena del estado La Guaira, donde rescatistas de México trabajan en una de las estructuras colapsadas, se realizó la madrugada de este jueves una búsqueda importante de posibles desaparecidos bajo los escombros mediante la técnica de la prueba del silencio.

​Durante un recorrido del equipo periodístico de Venezolana de Televisión (VTV), el presidente del equipo Searches México, Froylán Gerardo Robles, dedicó un momento para explicar este método empleado en su labor de búsqueda y rescate.

​La técnica persigue captar sonidos de algún sobreviviente, por lo que el primer paso consiste en dar un silbatazo largo para lograr silencio absoluto en la zona. “Al obtener el silencio absoluto, gritamos hacia donde tenemos enfocado un punto donde podemos haber escuchado ruido o donde un perro de búsqueda llegó y marcó”, explicó.

​Para evitar un falso positivo, el personal se apoya también en la unidad canina, la cual se mantiene unos minutos en el área con el fin de corroborar que marque nuevamente el sitio.

​“Si nos vuelve a marcar el mismo sitio, hacemos el toque de silencio, el silbatazo largo y eso nos permite ya poder detener por completo cualquier ruido, y nosotros como rescatistas poder gritar, uno se identifica como rescatista, y preguntamos ¿sí me escuchas, sí me escuchas? Gritamos para ver si nos escucha”, relató.

​Los especialistas complementan su trabajo con drones, cámaras térmicas y diversos instrumentos con equipos suficientes para realizar cortes, penetraciones y acceder al lugar donde se estima que está la persona atrapada.

​Finalmente, comentó que el equipo que integra tiene más de 18 años de experiencia tras haber trabajado intensamente en México, país propenso a terremotos devastadores. “De forma completamente voluntaria, en mi caso es la primera vez que salimos de forma internacional, pero tenemos una experiencia muy fuerte, otras muy bonitas y pues lo hacemos de mucho corazón y con voluntad de apoyar a nuestros hermanos”.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESIA