Portugal golea 5-0 a Uzbekistán con una exhibición de Cristiano Ronaldo

CIUDAD MCY.- Portugal derrotó a Uzbekistán con pizarra de 5-0 en el Estadio Houston, de EE. UU., en el grupo K del Mundial de Norteamérica, con un Cristiano Ronaldo brillante que marcó un doblete para convertirse en el primer jugador que anota en seis mundiales y el máximo goleador histórico de su país.

Los goles de Portugal fueron dos de Cristiano a los 6 y 39 minutos, y los tres restantes de Mendes (17), Nematov (p.p. 59) y Leao (87).

La primera jornada de grupo en la Copa Mundial fue decepcionante para Portugal: un empate a un gol contra República Democrática del Congo y no muy buenas sensaciones para una selección que aspira a todo. Pero el enfrentamiento contra Uzbekistán cambió el guion completamente.

Fue el show de Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años sigue con su racha de batir récords de todo tipo. El de hoy era ser el único ser humano en haber marcado en seis copas mundiales. Necesitó solo seis minutos para lograrlo; Cancelo se fue por la banda, lanzó un centro raso y CR7, que no deja de ser uno de los grandes goleadores de la historia, lo remató con un disparo fuerte, seco y raso.

El gol ahuyentaba demonios, porque en toda selección con aspiraciones que no logra el éxito en el primer día, los hay. Con esa calma, Portugal empezó a jugar más suelta y a imponer un medio del campo fantástico, lleno de estrellas mundiales.

En el segundo gol portugués, tras una falta en la frontal, Cristiano se perfiló con un engaño, pues fue Nuno Mendes el que logró el gol con un disparo raso que confundió a los uzbekos.

La fiesta de Cristiano no había terminado todavía. Uzbekistán tuvo una gran ocasión, pero el gol fue anulado poco después. De haber sido legal, igual habrían podido redoblar su propuesta, pero no lo fue y unos minutos más tarde llegó de nuevo Cristiano Ronaldo para marcar gol.

La jugada la empezó Joao Félix, y por el camino encontró a Bruno Fernandes. Este, que no en vano batió un récord de asistencias en la Premier League esta temporada, encontró a Cristiano, que, fiel a su tradición, estampó el balón en la red defendida por Nematov.

El partido se fue al descanso con un 3-0 y no hay nada que calme más a una selección ganadora en un encuentro que una goleada en la primera mitad. El juego bajó de velocidad, pero a Portugal todavía le dio para marcar dos más.

El primero lo hizo de nuevo en estrategia, que es cada vez más importante en el fútbol. El córner se botó al primer palo, a baja altura, casi raso, en busca de la confusión para que en la marea de piernas alguna de ellas terminase dentro de la portería. Así fue; en este caso, el último en tocar fue Nematov, el portero uzbeko, que sufrió así un doble castigo.

En los minutos finales del partido, otra jugada vertiginosa de Portugal terminó en un pase dentro del área que entendió bien Leao, quien acababa de entrar, y mandó la pelota de un golpe seco a la escuadra de Uzbekistán con el que selló la goleada.

Portugal se marcha de Houston con los deberes hechos. Los miedos que habían surgido quedaron rebajados después de esta jornada. El equipo puede funcionar y Cristiano Ronaldo no se ha olvidado de marcar goles.

FUENTE: VTV

FOTO:CORTESIA