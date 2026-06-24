Arranca la última fecha del Mundial con 12 equipos en la cuerda floja

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti (c i), conversa con Vini Jr. durante un entrenamiento en el centro deportivo Columbia Park este lunes, en Morristown, New Jersey (EE.UU.). EFE/Sebastião Moreira

CIUDAD MCY.- Con siete clasificados a los dieciseisavos de final, la tercera jornada de la Copa Mundial 2026 comienza este 24 de junio con luchas encarnizadas para mantenerse en carrera por los cupos restantes. Alemania, Noruega, México, Estados Unidos, Argentina, Colombia y Francia ya tienen el boleto en la mano. En otros de los grupos se definirá el liderato, mientras que 12 conjuntos jugarán con el agua al cuello para avanzar como mejores terceros.

Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá ya quedaron fuera de la contienda al perder sus primeros dos compromisos.

Esta tarde se conocerá al campeón del Grupo C. Brasil enfrentará a Escocia, mientras que Marruecos chocará ante la selección haitiana. Aunque los brasileños marchan en el liderato con cuatro puntos y un balance de goles de +3, un resbalón ante los escoceses (que registran una victoria y una derrota) los podría mandar hasta el tercer lugar. El panorama parece más abierto para los africanos, que empataron con los canarinhos y vencieron a los europeos.

Lucha cerrada

Con México clasificado, la Zona A parece que se resolverá tal como está: con Corea del Sur en el segundo lugar. Para ello, los asiáticos deben al menos empatar frente a Sudáfrica. La única opción de los sudafricanos es ganar por goleada para mantener la oportunidad de seguir en carrera como uno de los mejores terceros. Por su parte, República Checa tiene el compromiso más difícil de la primera ronda al enfrentar a los anfitriones.

Canadá y Suiza, ambos invictos con un triunfo y un empate, se medirán para definir la supremacía del Grupo B. Si terminan igualados, pasarán a la siguiente etapa en el primer y segundo puesto, respectivamente. Sin embargo, está en juego el orgullo de los canadienses, que necesitan clasificar como líderes de la llave. Bosnia y Catar, ambos con un punto y con un diferencial de goles en contra de -3 y -6, jugarán con pocas esperanzas, obligados a ganar y a esperar que el resultado del otro duelo los favorezca.

Tabla de los Mejores Terceros al cierre de la segunda fecha

Juegos para hoy

3:00 pm Bosnia y Herzegovina vs. Catar y Suiza vs. Canadá (Simultáneos)

6:00 pm Marruecos vs. Haití y Escocia vs. Brasil (Simultáneos)

9:00 pm Chequia vs. México y Sudáfrica vs. Corea del Sur (Simultáneos)

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA