Precipitaciones de intensidad variable se prevén en nueve estados del país

CIUDAD MCY.- Este jueves, en horas de la mañana, se esperan condiciones meteorológicas estables en la mayor parte del país, lo que significa cielo con nubosidad parcial y eventos de cielo despejado, indicó el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Sin embargo, el ente manifestó que se prevén algunas áreas nubladas acompañadas de precipitaciones variables, principalmente en partes de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, sur de Monagas/Anzoátegui, sur de Guárico, Apure, Barinas y sur del Zulia.

En horas de la tarde y noche, se prevé un incremento paulatino de la nubosidad, al venir acompañadas de precipitaciones de intensidad variable, especialmente en zonas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Apure, los Andes y Zulia.

En Miranda, Distrito Capital y La Guaira, durante la mañana predominará cielo con nubosidad fragmentada y zonas parcialmente nubladas con algunas lloviznas dispersas, especialmente en zonas montañosas del estado Miranda. Después de mediodía y al final de la tarde, se esperan formaciones nubosas esporádicas.

El viento persistirá de componente sur-sureste, con velocidades rondando los 20 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18 °C en los Altos Mirandinos y una máxima que podría alcanzar los 34 °C en el estado La Guaira.

INAMEH

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