Precio del dólar este lunes 23 de marzo

CIUDAD MCY.- El dólar oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) experimentó un leve aumento en su precio este lunes 23 de marzo, quedando la divisa estadounidense en 457,07 bolívares.

Además del dólar, el BCV también publicó el precio del euro, unidad monetaria que mantiene su valor este 23 de marzo. La divisa europea quedó establecida en 527,79 bolívares.

Asimismo, el tipo de cambio de otras monedas que se ofrecen en el mercado venezolano abrieron en los siguientes valores:

CNY: 66,35 bolívares.

TRY: 10,31 bolívares.

RUB: 5,45 bolívares.

BCV

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