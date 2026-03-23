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Venezuela

Precipitaciones dispersas se prevén este lunes en siete estados del país

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PorMilexis Pino

Mar 23, 2026

CIUDAD MCY.- Este lunes, durante la mañana, persistirá sobre Venezuela cielo despejado y algunas áreas con nubosidad parcial; asimismo, se prevé desarrollo nuboso con posibles precipitaciones dispersas, especialmente en áreas al norte de la Guayana Esequiba, este de Bolívar, Delta Amacuro, los Andes y Zulia.

De acuerdo con el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en horas de la tarde y noche, se espera incremento progresivo de la cobertura nubosa, al generar lluvias o lloviznas de corta duración y de intensidad variable en partes al norte de la Guayana Esequiba, este de Bolívar, sur de Amazonas, Los Andes y sur de Zulia.

En Miranda, Distrito Capital y La Guaira se prevé cielo parcialmente nublado y zonas despejadas durante la mayor parte del día. Aun así, no se descartan algunas zonas nubladas, con probables lluvias aisladas en zonas de montaña, en horas de la mañana y luego del mediodía.

Las temperaturas máximas rondarán los 28°C a 30°C en Los Valles y de 34°C en La Guaira.

INAMEH

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