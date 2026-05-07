Presidenta (E) Delcy Rodríguez lideró Mesa de Diálogo Nacional para el renacer de Venezuela

CIUDAD MCY.- Este jueves, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de alto nivel con los integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional para los Consensos Laborales y Sociales; en el marco de la hoja de ruta establecida por las bases programáticas del «Renacer 2026».

Es relevante mencionar que esta instancia, instalada el pasado 13 de abril y declarada en sesión permanente, constituye un espacio de diálogo amplio e inclusivo; en el que el objetivo central de este encuentro es avanzar en el consenso nacional de las fuerzas productivas para fortalecer el poder adquisitivo de la clase trabajadora, impulsar el desarrollo nacional, garantizar la paz política y exigir el cese definitivo de las medidas coercitivas unilaterales contra la Nación.

Por tanto, con este encuentro fructífero, el Gobierno Bolivariano ratifica su compromiso con el bienestar del pueblo venezolano, utilizando el consenso y la productividad como los pilares fundamentales para la estabilidad económica del país y con ella de la clase trabajadora, que se pone al frente de la generación de riquezas y de desarrollo soberano.

Durante la actividad, la Mandataria Encargada estuvo acompañada por el vicepresidente sectorial de Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez; el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez; el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, así como Carlos Alexis Castillo, ministro del Poder Popular para el Trabajo, y Eduardo Piñate, comisionado para el Diálogo, entre otras autoridades.

Mientras que, por parte de las principales centrales sindicales del país, estuvieron representantes de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST); de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV); de la Alianza Sindical Independiente (ASI); y de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep).

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA