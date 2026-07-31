Preocupaciones estéticas que pueden aliviarse con remedios caseros

CIUDAD MCY.- Una de las preocupaciones estéticas más comunes es la hinchazón de los ojos al despertar. No se trata de una afección grave, pero puede generar malestar, ya que ocasiona un aspecto de fatiga en el rostro.

Las causas de este fenómeno son diversas y pueden agruparse del siguiente modo:

Paso del tiempo.

Retención de líquidos, sobre todo al despertar o después de ingerir alimentos salados.

Falta de sueño adecuado.

Alergias.

Tabaquismo.

Factores genéticos (haber heredado la tendencia familiar).

Afecciones como dermatitis, dermatomiositis, problemas renales y oftalmopatía tiroidea.

Según describe la Clínica Mayo, lo que sucede es que, entre los 35 y los 40 años, los tejidos alrededor de los ojos se debilitan, incluidos algunos de los músculos que sostienen los párpados. La grasa de la zona se reubica en la parte inferior, generando esa impresión de inflamación.

Algunos trucos naturales que pueden ayudar

Afortunadamente, es posible tomar algunas medidas en casa para disminuirla:

Colocarse compresas de agua fría o una cucharilla fría sobre los párpados.

Mejorar la higiene del sueño (descansar de 7 a 8 horas diarias).

Mantener una buena hidratación bebiendo suficiente agua.

Una alternativa muy popular consiste en colocar rodajas de pepino en el área. Esto ayuda considerablemente, puesto que esta fruta es un antiinflamatorio natural comprobado debido a su alto contenido de agua, flavonoides y vitamina C, componentes que contribuyen a reducir la inflamación celular y el estrés oxidativo en el organismo.

Colocar ruedas finas de papa cruda también puede ayudar gracias a su efecto frío, su contenido de almidón y enzimas antiinflamatorias. En ambos casos, antes de aplicárselas se pueden dejar en la nevera por unos 15 minutos y luego se utilizan por la misma cantidad de tiempo en la zona de las ojeras, mientras se permanece acostado, en reposo.

FUENTE : 2001

FOTO : CORTESÍA