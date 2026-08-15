Plan de registro y reconocimiento a los artesanos se despliega en 13 estados del país

CIUDAD MCY.- Con el propósito de visibilizar y dignificar el oficio de las artesanas y artesanos venezolanos, se puso en marcha un plan de registro y reconocimiento que recorrerá 13 estados del país durante los meses de agosto, septiembre y octubre.

El plan de trabajo se organiza en tres momentos claves a partir de la base de datos nacional del sector. La primera etapa, en agosto, centra la mirada en los rostros de los creadores, septiembre se dedica al registro de sus técnicas de trabajo y octubre cierra con la documentación de los distintos oficios tradicionales. Este esfuerzo es impulsado por la Fundación Red de Arte, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Las actividades iniciaron el 12 de agosto en Nueva Esparta y Falcón con demostraciones de tallado en tapara y marroquinería a cargo de los cultores Manuel Arismendi y Víctor Hernández. La ruta contempla además encuentros en Apure, Barinas, Carabobo y Delta Amacuro junto a tejedores, orfebres, lutieres, ceramistas y muñequeras de cada zona.

La presidenta de la Red de Arte, Aracelis García, señaló que esta jornada forma parte del Plan de Formación para Artesanos y Artesanas, el cual busca posicionar al creador como protagonista y referente de su territorio. Además, de reconocer su valor como depositario de saberes.

FUENTE: MINCULTURA

FOTO: CORTESÍA