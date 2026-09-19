Presentados oficialmente los participantes del 1er. Festival Infantil «Comunas a Viva Voz»

​El magno evento cultural reunirá a 36 niños y niñas de los 18 municipios del estado el próximo 2 de octubre en Turmero, rindiendo tributo a grandes exponentes de la música llanera.

CIUDAD MCY.- Desde las emblemáticas instalaciones del Teatro Ateneo de Turmero (TAT), se llevó a cabo con rotundo éxito el ensayo general preliminar y la presentación oficial de los participantes del 1er. Festival Infantil «Comunas a Viva Voz».

​Esta iniciativa, que congrega a representantes de los 18 municipios de la entidad, se desarrolla en el marco del «Plan de la Aragüeñidad», impulsado por Joana Sánchez, con el firme propósito de enaltecer el acervo cultural y las tradiciones de la región.

​La conducción del evento preliminar estuvo a cargo del secretario de Cultura del estado, Nicolás González, en compañía del director general de la Secretaría de Cultura, John Escalona. Durante la velada, las autoridades tuvieron el honor de anunciar a los insignes homenajeados de esta primera edición: Guaiquirima Castro, Roger Pereira y la «Reina de Venezuela», Reyna Lucero.

MÁS DE 36 NIÑOS EN ESCENA

El secretario de cultura, informó que la actividad reunirá a 36 niños y niñas seleccionados de cada comuna de los 18 municipios de la jurisdicción.

“Es un festival que resalta nuestros valores y la música venezolana, en especial la llanera. Queremos mostrar cómo nuestro pueblo organizado impulsa el talento de los más pequeños” comentó González.

Asimismo, el vocero agradeció a las autoridades nacionales y regionales como a los directores y representantes que estuvieron presentes acompañando a la formación musical de los participantes.

HOMENAJE A LA MÚSICA ARAGÜEÑA

El festival no solo será una vitrina para los nuevos talentos, sino también un espacio para honrar la trayectoria de quienes han dejado el nombre de la música tradicional en alto. En este sentido, la primera edición rendirá un sentido homenaje a tres grandes referentes de la cultura regional y nacional.

​Para finalizar, la homenajeada Reyna Lucero invitó a toda la comunidad aragüeña a asistir a esta cita cultural que busca impulsar el talento criollo.

“Les esperamos a partir de las 4:00 de la tarde en la plaza de Turmero para celebrar juntos nuestras raíces y nuestra música” comentó la cantante llanera.

SAMUEL ZAVALA

FOTO : CORTESÍA DE LA SECRETARIA DE CULTURA