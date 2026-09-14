Presidenta Delcy Rodríguez acompañó retorno a clases 2026 desde EBN Elías Toro en Caracas

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este lunes el inicio oficial del año escolar 2026-2027 desde la Escuela Básica Nacional «Elías Toro», ubicada en el sector Longaray de la parroquia El Valle, en Caracas.

Acompañada por el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial y ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, y la directora del plantel, Abnelia Herrera, dio la bienvenida a un periodo académico que arranca con una matrícula de 6.009.000 estudiantes inscritos en todo el territorio nacional, lo que refleja un crecimiento sostenido de 73.248 alumnos en comparación con el periodo anterior.

Durante la actividad, se destacó que el objetivo nacional es alcanzar los 7 millones de estudiantes, enfocando el 80 % del crecimiento previsto en la educación inicial mediante la apertura de 5.000 nuevas aulas de preescolar y maternal.

En el marco de las políticas de infraestructura y reorganización territorial, la EBN «Elías Toro», fundada en 1920 y bautizada en honor al ilustre médico y rector de la UCV, reabrió sus puertas totalmente remozada para atender a 322 estudiantes y 26 docentes con 14 aulas, 11 baños, cocina, cancha, auditorio, laboratorios informáticos, centro de aprendizaje y consultorio odontológico.

Esta rehabilitación se suma a las 1.474 instituciones intervenidas y 22 escuelas construidas durante el periodo previo, además de la ejecución del plan de rezonificación territorial que benefició a 86.031 estudiantes, principalmente en Caracas, La Guaira, Miranda, Carabobo, Aragua y Yaracuy.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA PRENSA PRESIDENCIAL