Presidenta Delcy Rodríguez rinde homenaje a la Juventud Solidaria en 18° Aniversario de la JPSUV

CIUDAD MCY.- En el marco del 18.º aniversario de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoció la trayectoria de una generación convocada, originalmente, por el Comandante Hugo Chávez para asumir un papel activo en la construcción política y social del país.

A 18 años de su fundación, la organización reafirmó que la juventud venezolana mantiene responsabilidades concretas en el presente, impulsando el trabajo en los centros de estudio, comunas y espacios territoriales junto al pueblo.

Durante la celebración de este aniversario, fue destacada la labor de los 3 mil integrantes de las Brigadas de Solidaridad, quienes recorren los barrios y comunidades promoviendo la paz justa y la dignidad. También fue homenajeado el coraje y la capacidad organizativa de los voluntarios que acompañan a las comunidades en situaciones de emergencia, consolidando una política cercana a las necesidades cotidianas de la población.

Así mismo, ha sido resaltada la importancia de mantener vivas las referencias históricas de los próceres Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, José Félix Ribas y Ezequiel Zamora, asumiendo su legado a través de la disciplina, el estudio y el pensamiento crítico.

En sintonía con el ideario de Simón Rodríguez de «inventar o errar», se hizo un llamado a los jóvenes a capacitarse en áreas como economía, ciencia y geopolítica, pasando de ser consumidores pasivos de tecnología a creadores de soluciones para sus territorios.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA PRENSA PRESIDENCIAL