Presidenta Delcy Rodríguez agradece a delegación israelí técnico-humanitaria al término de sus operaciones de rescate en Venezuela

CIUDAD MCY.-Este martes, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con los integrantes de la delegación de auxilio y asistencia humanitaria del Estado de Israel, al término de sus operaciones de apoyo en el territorio nacional tras los sismos registrados el pasado 24 de junio.

Durante el encuentro, la jefa de Estado despidió formalmente a la comitiva internacional y transmitió el reconocimiento institucional por el despliegue técnico y logístico efectuado en las zonas afectadas por el evento telúrico.

Con este acto, el Ejecutivo Nacional formalizó su agradecimiento por las labores desarrolladas en el terreno por la representación técnica israelí, la cual contó con el acompañamiento de la comunidad judía en Venezuela.

Esta comitiva formó parte del grupo de naciones y organismos multilaterales que brindaron respaldo al país en las tareas de búsqueda y rescate de víctimas.

La delegación del Estado de Israel concluye sus funciones en el país tras aportar su experiencia operativa en la atención de contingencias internacionales.

Este equipo incluyó a profesionales en Ingeniería Civil, que centraron su labor en la evaluación de estructuras colapsadas, el diagnóstico de vulnerabilidad en edificaciones y el diseño de planes de contingencia urgentes para la gestión de la emergencia.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA