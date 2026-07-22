Ejecutivo Nacional inspecciona avances en proyectos habitacionales de Charallave

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de garantizar la culminación de los proyectos habitacionales en curso, el Ejecutivo Nacional mantiene una agenda de supervisión constante en diversos puntos del país.

En esta oportunidad, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre las labores de seguimiento que se realizan en los complejos residenciales ubicados en Charallave, estado Miranda, los cuales se encuentran en su fase final de construcción para la pronta entrega a las familias beneficiarias.

La Mandataria Nacional destacó la articulación institucional desplegada en el territorio para asegurar que cada obra cumpla con los estándares necesarios para su habitabilidad. «Está el presidente de la Asamblea Nacional, que dirige el Estado Mayor de Campamento y Vivienda, en Charallave, visitando edificios que están por terminar», indicó Rodríguez.

Estas inspecciones forman parte de una estrategia integral orientada a solventar las necesidades de vivienda que tienen los afectados del doble terremoto del pasado 24 de junio, priorizando aquellas estructuras que presentan un mayor porcentaje de avance.

El despliegue del Estado Mayor de Campamento y Vivienda busca no solo verificar el progreso físico de las edificaciones, sino también atender de manera directa las demandas de la población que espera por la adjudicación de sus nuevos hogares.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA