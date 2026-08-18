Presidenta Delcy Rodríguez anuncia plan de capacitación e inclusión laboral en sector construcción

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación del Programa Nacional de Formación para los Trabajadores de la Construcción, una iniciativa diseñada para impulsar el empleo y fortalecer la capacitación técnica en el país.

Este proyecto, que nace tras las mesas de diálogo social, busca profesionalizar a plomeros, albañiles, electricistas, herreros y carpinteros, integrándolos posteriormente al Plan «Venezuela Renace» para contribuir activamente a la recuperación económica y habitacional del país.

La ejecución de este programa estará bajo la coordinación de un equipo multidisciplinario integrado por los ministerios del Poder Popular para el Trabajo, Educación y Educación Universitaria, junto al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), la Vicepresidencia Sectorial de Servicios y Obras Públicas y el equipo del Plan «Venezuela Renace».

La fase inicial del despliegue se llevará a cabo en la Gran Caracas, con el objetivo de consolidar una fuerza laboral altamente capacitada que responda a las necesidades actuales de infraestructura del país.

El proceso de inscripción para los interesados comenzará el próximo lunes 24 de agosto y contará con diversas modalidades de acceso. «Se pueden inscribir a través del Sistema Patria, a partir del lunes 24 iniciará este registro, podrán ser también postulados por las comunas de su circuito comunal o en los Inces de todo el país podrán hacer la postulación», explicó la Mandataria Nacional.

La convocatoria está abierta para todos. Detalló la Jefa de Estado que pueden participar «personas que tengan ya experiencia en la formación, conocimiento en esta área o los que quieran aprender el oficio, así que es un camino importante para dar impulso al sector empleo en la construcción».

Con esta medida, el Ejecutivo Nacional establece mecanismos para impulsar el sector laboral, brindando herramientas de formación que permitan mejorar las capacidades productivas de la clase obrera venezolana.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA