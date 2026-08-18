Más de 335 mil hogares han sido visitados en despliegue de atención del servicio eléctrico

CIUDAD MCY.-Durante una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el secretario general de la organización política, Diosdado Cabello Rondón, informó que hasta el momento han visitado más de 335 hogares mediante un despliegue casa por casa para atender los problemas eléctricos.

Indicó que con el operativo han realizado más de cuatro mil 500 asambleas en todo el país, las cuales les han permitido escuchar los problemas, propuestas y denuncias de las comunidades ante la crisis climática.

“Escuchando lo que el pueblo dice, tomando nota, revisando; y ahí, bueno, los resultados ya han comenzado a verse en algunos sitios, de sugerencias que hace el pueblo”, enfatizó Cabello.

En ese sentido, destacó que el objetivo no es simplemente llevar un mensaje a las comunidades sino escuchar lo que la gente tiene que decir y detectar problemas específicos en cada territorio.

Por otra parte, advirtió que el cambio climático, relacionado con el fenómeno de El Niño, es un problema que afecta al mundo entero, así como el tema ambiental.

“Sigamos preparándonos. Por eso le digo, pasamos de una situación de una contingencia a otra contingencia y siempre el partido en la vanguardia, siempre así debe ser y nuestro liderazgo al frente”, señaló.

FUENTE: VTV

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