Presidenta Delcy Rodríguez dirige reunión de trabajo para abordar construcción de viviendas en el marco del Plan Venezuela Renace

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lidera una reunión para continuar evaluando y supervisando los avances de la construcción de nuevas viviendas que fortalezcan el desarrollo urbano del país para atender el bienestar social de los afectados por los terremotos.

Se encuentran presentes el jefe del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios y Viviendas, Jorge Rodríguez; el vicepresidente Sectorial del Socialismo Social y Territorial, y ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez; la vicepresidenta Sectorial Administrativa y de Gobierno Digital y ministra del Poder Popular de Economía y Finanzas, Anabel Pereira Fernández; la ministra del Poder Popular de Hábitat y Vivienda, Paola Posani; y la presidenta del Plan «Venezuela Renace», Jacqueline Faría, entre otras autoridades.

Avanza esta reunión en la que además se discuten estrategias que permitan acelerar la recuperación de los estados afectados. Recientemente, la Mandataria Nacional informó la entrega progresiva y mensual de 4 mil viviendas antes de que finalice el mes de diciembre de este año.

La Jefa de Estado ha insistido en que las nuevas edificaciones y los desarrollos habitacionales proyectados deben contar con estudios de suelo riguroso y normas de infraestructura sismorresistente.

En este mismo contexto, la Presidenta de la República ha reiterado que proteger a las familias afectadas por el doble terremoto es la prioridad del Ejecutivo Nacional. Además, ha reafirmado el compromiso del Estado con la recuperación integral del país tras la emergencia, combinando herramientas judiciales, financieras y de apoyo directo a las familias afectadas.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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